Straßenkunst Die ganze Welt ist eine Bühne

Zwischen Kornmarkt und Palastgarten kulminiert das bunte und nur scheinbar chaotische Treiben; auf mehreren Bühnen, Straßen, Plätzen und Wiesen kann man mobile Kunst bestaunen und mitmachen. Getreu dem Motto des ursprünglich in Edinburgh in Schottland beheimateten Fringe-Festivals trägt das Theater die Kunst in die Stadt, franst sozusagen aus. Bis in den hintersten Winkel des Palastgartens, der überwiegend vom mitveranstaltenden Kultursommer bespielt wird, während sich das Theater auf den Kornmarkt kapriziert. Mitten hinein ins Leben der Bürger und Besucher.