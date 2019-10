Theater : Carmen/Bolero in Trier: Auf in den Kampf um Leben und Tod

Trier Am Theater Trier hat als erste Tanz-Produktion der neuen Spielzeit Roberto Scafatis Ballett „Carmen/Bolero“ Premiere.

Im Theater Trier wird diesmal allerdings nicht von der wilden unbezähmbaren Liebe gesungen, sondern getanzt. Für das Tanzensemble des Hauses hat Roberto Scafati die Oper, die bereits mehrmals für Ballett adaptiert wurde, als Tanzstück neu gefasst. Am Samstag hat das Ballett Premiere. In seiner neuen Arbeit stützt sich der Choreograph auf Rodion Schtschedrins gleichnamige Ballett-Suite, die der russische Komponist für seine Frau Maja Plissettskaja schrieb. Als Primaballerina am Bolschoi Theater in Moskau tanzte sie 1967 die Carmen in der Uraufführung. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass auch die Suite beim Premierenpublikum nicht ankam. Was dem gutbürgerlichen Pariser Publikum zu nah am Volk war, war dem prüden kommunistischen zu gewagt. „Zuviel nackte Beine“, lautete die Kritik. Ihrer Carmen ebenbürtig trotzte Plissettskaja dem Sturm: „Ich werde weitertanzen.“ Nackte Beine regen heutzutage niemanden mehr auf, und mit plattem Realismus ist in Scafatis Produktion auch nicht zu rechnen. Stattdessen geht es dem Choreographen um Existenzielles soll heißen um die Sinnfrage nach Leben und Tod. „Natürlich will auch ich die Geschichte von Liebe, Leidenschaft und Eifersucht erzählen“, sagt der Choreograf. Genauso wichtig sei ihm allerdings auch, die „Verschränkung von Tod und Leben“ zu reflektieren, die auch im Drama um Carmen schicksalhaft das Geschehen vorantreibt. „Leben und Tod ist ein endloser Kreislauf“, weiß Scafati. Den musikalisch zum Klingen zu bringen, hat der Ballettchef Maurice Ravels spiralenartig um sich selbst kreisenden „Bolero“ in seine Choreographie integriert.