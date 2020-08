Neue CD : Ein Cembalo im XXL-Format

Erstmals eingespielt: Bachs „Wohltemperiertes Klavier“ auf einem historischen Nachbau mit 16-Fuß-Register.

Es ist eine Premiere der ganz besonderen Art. Zum ersten Mal, so verkündet stolz der Klappentext, werde Bachs gewaltiger Zyklus „Das Wohltemperierte Klavier“ auf einem Cembalo eingespielt, „das über ein für Bachs Zeit typisches, tiefes 16-Fuß-Register verfügt“. Ob solch ein Cembalo wirklich zu Bachs Zeiten so etwas war wie klingende Normalität, darf bezweifelt werden. Dass 16-Fuß-Cembali im 18. Jahrhundert gebaut und gespielt wurden, steht indessen fest. Grund genug, sich erneut mit diesem bautechnisch nicht einfachen Instrumenten-Typus zu befassen. Der angesehene Hamburger Cembalo-Bauer Matthias Kramer hatte es getan und ein Instrument mit 16-Fuß-Register gebaut. Das wird jetzt von Kramers Kollegen Frank Daro im luxemburgischen Remerschen betreut.

Der Interpret Vincent Bernhardt erhielt seine Ausbildung in Metz, Lyon, Stuttgart und Basel. Und doch hat sein Musizieren einen ausgeprägt deutschen Zug. So wie sich bei Kramers Cembalo ein deutscher Charakter heraushören lässt, so gibt Bernhardt auch seinen Interpretationen etwas mit, das als typisch deutsch gelten kann – etwas Starkes, Gradliniges, eine Distanz zu elegantem Spielwerk, wie es die Franzosen dieser Zeit liebten (die selber keine 16-Fuß-Instrumente bauten). Bernhardt setzt den 16-Fuß keineswegs pauschal ein, sondern differenziert sorgfältig und hellhörig. Nur selten klingt in seinen Interpretationen etwas allzu Experimentelles mit. Das fordert selten Widerspruch heraus, motiviert allenfalls zu gelegentlicher Skepsis. Bei Bernhardts 16-Fuß-Registrierung beispielsweise klingt die wunderbar helle, lichte Dis-Moll-Fuge erstaunlich zäh und mühsam. Und ob das c-Moll-Präludium tatsächlich die volle Registrierung braucht, darüber lässt sich gewiss streiten. Und doch: in aller Regel strahlt die Interpretation durch den 16-Fuß eine Klangvielfalt und Klangwucht aus, wie sie auf einem kleineren Cembalo nie zu erreichen sind. Man erlebt Bachs großartigen Zyklus ganz neu. Und erinnert sich an Robert Schumann: „Das Wohltemperierte Klavier sei dein tägliches Brot“. Martin Möller