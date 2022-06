Landesausstellung : Als Konstantin der Kleine das Römerreich rettete

Kennen Sie ihn? Amicus Treverensis – der Nachfolger Konstantin des Großen – ist Constantin II., der Trier zu einer Weltmetropole macht. Foto: landesmuseum trier

Es hätte alles ganz anders kommen können. Wie Trier Weltstadt blieb – eine wahre Fiktion

Es war ein Gemetzel. Ein Blutbad, das selbst für römische Verhältnisse opulent ausfiel. Erst erwischte es Kon­stantins Halbbrüder. Als Nächstes musste der Vetter dran glauben. Danach wurden fünf Neffen erdolcht. Und schließlich beförderte man noch eine Reihe von Spitzenbeamten ins Jenseits. Übrig blieben die drei Söhne, Konstantin II., Constans und Constantius II., die sich fortan das Riesenreich teilten.

Das alles geschah kurz nach dem Tod von Konstantin dem Großen, im Jahr 337. Doch Fragen blieben: Wer steckte hinter der Säuberungsaktion? Hatte am Ende der Kaiser persönlich diese Meuchelmorde – als eine Art politisches Testament – eingefädelt? Zuzutrauen wäre es ihm. Ein Mann, der zu Lebzeiten einen Sohn und eine Ehefrau hatte töten lassen (es war wohl Sex zwischen Stiefmutter und Stiefsohn im Spiel), wird kaum Skrupel gehabt haben, seinen Söhnen die Macht zu sichern, indem er den Rest der Bagage nach dem eigenen Ableben gewaltsam unter die Erde bringen lässt.

Extra Die wahre Geschichte Was wirklich geschah (nach den zahlreichen Morden): Konstantin II. teilte sich tatsächlich das Römerreich mit seinen beiden Brüdern. Weitsichtig und besonnen war er allerdings nicht. Er verhielt sich nicht anders als die zahlreichen unfähigen Kaiser, die durch ihre Kriegslust das Römische Reich ausbluten ließen. Im Jahr 340 wollte er seinen Bruder Constans ausschalten und marschierte in Italien ein. Dort geriet er in einen Hinterhalt und starb. Dadurch fiel das Westreich an seinen Bruder Constans, der seinerseits Opfer eines Militärputschs wurde und so weiter undsofort …

Doch es funktionierte. Konstantin II., der nicht ganz so Große, herrschte nun über ein Reich, das sich von Nordengland über Belgien, Frankreich und Spanien bis Marokko erstreckte. Sein Regierungssitz war Trier; seit seinem zwölften Lebensjahr residierte er hier. Als Teenager, mit 16, hatte er gegen die Goten gekämpft. Die ungestüme Kampfeswut dieses Germanenstamms hatte ihn beeindruckt. Ihm war klar: Bei dieser einen Schlacht würde es nicht bleiben – jenseits des Limes hatte die Menschen die Völkerwanderlust gepackt. Immer wieder mussten römische Truppen von der einen Grenze zur anderen verlegt werden, weil es dort gerade brannte. Mit der Folge, dass die Soldaten nun an ersterem Ort fehlten. Solch überstürzte Feuerwehreinsätze konnten auf Dauer nicht gutgehen.

Das erkannte auch Konstantin II. Entschlossene Angreifer kann man nicht aufhalten, aber man kann sie umlenken. Zum Beispiel Richtung Italien und Balkan. Dort regierte sein Brüderchen Constans – oder versuchte es zumindest. Man kann sich denken, dass ein 14-Jähriger mit einer solchen Aufgabe überfordert ist. Das sahen die Germanen ähnlich. Es fiel Konstantin II. leicht, ihnen den Süden schmackhaft zu machen. (Eine Vorliebe, die bis heute anhält. Noch immer fallen die Nachfahren der Germanen jeden Sommer an der Adria und in Italien ein).

Aber da war noch Britannien. Schon damals piesackten die Schotten (Pikten) und die Iren (Skoten) gerne die Engländer. Nur waren die Engländer ja Römer (die Angelsachsen lebten noch auf dem europäischen Festland). Konstantin II. musste abwägen. War es das wert? Zahllose Soldaten und Unmengen an Sesterzen auf eine Insel zu pumpen, die nur schlechtes Wetter und zweifelhaftes Essen zu bieten hatte. Nein, es musste ohne Britannien gehen. Sollten sich andere mit diesem Eiland herumärgern! Er zog seine Truppen ab.

Nun, da Britannien nicht mehr verteidigt mehr musste, hatte Konstantin II. zu viele Soldaten. Und so tat er das, was Arbeitgeber eben tun, wenn es nicht genug zu tun gibt: Er entließ sie. Jetzt hatte er weniger Soldaten, aber mehr Geld. Das bot die Gelegenheit, ein gerechteres Steuersystem einzuführen. Dies war auch nötig. Die ständigen Kriege hatten zur Folge gehabt, dass die Steuerlast für die arbeitende Bevölkerung ins Absurde gestiegen war. Beim Blick auf den Gehaltszettel verloren viele Bürger den Glauben an den „Roman Way of Life“ und an deren Götter.

Man hatte sich sattgehört an den Superhelden-Storys von Jupiter & Co. Das alles kam so „old school“ rüber, so vorgestrig, so ranzig. Wenn Staatspriester die alten Sagen heraufbeschworen, wirkte dies, als würde Opa vom Punischen Krieg erzählen. Dass mancher Geistliche lieber Orgien mit Minderjährigen feierte als sich ums allgemeine Seelenheil zu kümmern, trug auch nicht dazu bei, die Glaubwürdigkeit und Beliebtheit des Klerus zu steigern. Wie anders hingegen war dieser Jesus! Was er verkündete, klang volksnah, aufrichtig, überzeugend. Konstantin II., ein Christ, fand, dass es unumgänglich war, den Sumpf der alten Kulte trockenzulegen. In einer Nacht-und-Nebel-Aktion ließ er Hunderte von Priestern verhaften und an den Pranger stellen. Es war höchste Zeit für eine neue Religion.

Und für radikale Veränderungen. Konstantin II. erkannte, dass Reformen der beste Weg waren, um eine Revolution zu verhindern. Unter dem Leitspruch „Audēte plus democratiae!“ („Mehr Demokratie wagen!“) führte er die seit Jahrhunderten ruhenden Volksversammlungen wieder ein und gab den Provinzen mehr Entscheidungsbefugnisse. Auch bekämpfte er erfolgreich die Korruption in der Verwaltung und pumpte Geld, statt in Kriege, in die Infrastruktur.

Am Regierungssitz Trier ließ sich dies beispielhaft beobachten. Die einstige Handelsmetropole war unter Konstantin dem Großen zu einer Beamten- und Soldatenstadt geworden. Protzbauten wie die kaiserliche Palastaula (Basilika) kaschierten, dass das bürgerliche Leben auf Sparflamme lief. Das änderte sich unter seinem Sohn. Ohne die leidigen kostspieligen Kriege blühte das Wirtschafts- und Gesellschaftsleben wieder auf. Trier wurde ein Magnet für alle, die die beruflichen Chancen und Aufregungen einer Weltstadt suchten. Binnen weniger Jahre stieg die Bevölkerungszahl von 80.000 auf 130.000. Endlich lohnte es sich, die Kaiserthermen in Betrieb zu nehmen – es gab genug Badegäste. Trier hatte nun mehr Einwohner als Londinium (London), Colonia Agrippina (Köln) und Lutetia (Paris) zusammen.

Wer vom „Römischen Reich“ sprach, meinte fortan Westeuropa – mit Trier als unangefochtenem ökonomischen und kulturellen Mittelpunkt. Heute leben hier 5,5 Millionen Menschen. Einstige Ansiedlungen wie Noviomagus (Neumagen) und Taberna (Tawern) sind längst Teil des Stadtgebiets.

Zudem reicht der Einfluss Triers seit der frühen Neuzeit weit über den alten Kontinent hinaus. Es waren moselländische Kaufleute, die im 15. und 16. Jahrhundert die Expeditionen nach Amerika finanzierten. Städtenamen, wie das an der Ostküste gelegene Nova Treveris (New York), verweisen darauf, dass Trierer sich als Erste hier niederließen. Verständigungsschwierigkeiten gibt es bis heute keine. In Nova Treveris wie in Trier spricht man Neulatein.