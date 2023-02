Essay – Für ein Jahr europäische Kulturhauptstadt : Der Weg zum Wir-Gefühl ist ein langer

Kulturzentrum „Arche“ in Villerupt , erbaut fürs Kulturjahr als Brückenschlag über die Grenze. Foto: Eva-Maria Reuther

In Esch-sur-Alzette schlug früher das stählerne Herz des Großherzogtums. Mit dem Schließen der Stahlhütte setzte ein Transformationsprozess ein, der bis heute andauert. Gemeinsam mit neuen französischen Nachbargemeinden hat sich die Region um die Hauptstadt der Minette als europäische Kulturhauptstadt feiern lassen. Ein Resümee unserer Autorin.

Von Eva-Maria Reuther

Wie ein weißes Tuch liegt der Schnee an diesem Wintertag über dem Land. Feinen Bleistiftzeichnungen gleichen die Bäume darauf, die ihr kahles Geäst zum Himmel strecken. Eine Krähe fliegt von Boden auf. Am Straßenrand ziehen sich graue Reihenhaussiedlungen den Hang hoch. Alte Arbeitersiedlungen aus der Zeit, als hier noch die eisenerzhaltige Minette abgebaut wurde; die rote Erde, nach der die Region im Süden des Landes benannt ist und mit deren Hilfe eine florierende Eisen- und Stahlindustrie den Wohlstand des Großherzogtums Luxemburg begründete.

Grenz(en)-überschreitend Weiter oben am Hang sind neue Siedlungen entstanden, allerdings genauso grau und belanglos wie die alten – nur ohne Garten. Dazwischen Baustellen an jeder Ecke. Ich bin unterwegs von Esch/Alzette durch die Kulturregion des vergangenen Jahres nach Villerupt, einem kleinen Ort gleich an der luxemburgisch-französischen Grenze, nicht weit von Longwy entfernt. Die kleine ehemalige Industriestadt ist eine der französischen Gemeinden, die am Programm der Europäischen Kulturhauptstadt Esch22 teilgenommen haben. Von hier, vom früheren Lothringen aus, zog sich im 19. Jahrhundert der industrielle Abbau der Minette bis hin nach Luxemburg. Der roten Erde waren nationale Grenzen schließlich egal.

Die kleine Stadt wirkt wie aus einem Film des italienischen Verismo. Niedrige, graue Reihenhäuser ducken sich die Straße entlang. Ein paar leuchtend blaue Fassaden weisen darauf hin, dass hier eine portugiesische Familie wohnt, Arbeitsmigranten wie die Italiener, die einst als erste ausländische Arbeitskräfte in Luxemburg dafür sorgten, dass Bergbau und Stahlindustrie boomten. Eine Kirche mit augenscheinlich zu hohem Turm beherrscht den zentralen Platz. Die meisten Geschäfte dort sind geschlossen. In der Papierwarenhandlung werden auch Bücher, Taschen und allerhand Schnickschnack verkauft. Im Schaufenster nebenan liegen Tischdecken mit feinster weißer Spitze aus. Überall im Ort Baustellen und Brachen. Imposant erhebt sich am Ortsrand die „Arche“, das neue Kulturzentrum, face à face mit der gewaltigen Mauer einer ehemaligen Hochofenanlage. Hier ist heute in schöner französischer Rhetorik die „Passage de Flambeau“ angesagt, der vorläufige Abschluss des Europäischen Kulturhauptstadtjahres Esch22.

Jedem Ende wohnt ein Anfang inne Fackeln werden allerdings keine weitergereicht, stattdessen die Teile des zur Eröffnung entstandenen Bildes der Einheit. Als Symbol der neuerlichen kulturellen Eigenständigkeit erhält jede der am Kulturjahr beteiligten 19 Gemeinden aus Luxemburg und Frankreich einen Teil davon als Bild zurück. Zu Ende ist damit noch lange nichts. Zahlen über Besucher und andere Evaluierungen sowie verbindliche Aussagen über Perspektiven gibt es erst in ein paar Wochen. Aber was soll`s. „Das Wichtigste sind nicht die Zahlen, sondern was im Kulturjahr passiert ist“, sagt Nancy Braun, die Direktorin von Esch22. Und kündigt gleich zwei weitere Pressekonferenzen im März und Mai an.

Passiert ist viel in diesen vergangenen zwölf Monaten mit ihren Tausenden Veranstaltungen und Projekten. Darin wurde vielfältig, unterhaltsam und spannend erlebbar, wer und was die traditionsreiche Region der Minette diesseits und jenseits der Grenze ist und was sie bewegt. Wie die kleine französische Grenzstadt ist sie eine einzige Baustelle, ein Mix aus Aufbruch und Brachen, auf der Suche nach neuen Wegen und einer neuen Identität, die sich dennoch ihrer alten Traditionen bewusst bleibt. All das ist eine Vielfalt an Identitäten, die auf einem so engen Raum geradezu atemberaubend ist. Allein im nicht weit entfernten Dudelange verteilen sich 108 Nationalitäten auf gut 20.000 Einwohner.

Traditionen aufmischen Mit seinem Motto „Remix Culture“ hat das Kulturjahr auf den Punkt gebracht, wovon im alten Land der roten Erde heutzutage das Überleben abhängt. Auf dem Weg in die Zukunft gilt es gleichermaßen Arbeitswelt wie Kulturszene neu aufzumischen, Traditionen gegenwartstauglich zu gestalten und ein die Nationen verbindendes Wir-Gefühl zu schaffen. All das im Bewusstsein eines gemeinsamen Europas.

Nicht alle Aktivitäten aus dem Programm überzeugten. Manches geriet störend hyperdidaktisch. Alles in allem bleibt Esch22 aber ein erfolgreiches gelungenes Kulturjahr, das eine der interessantesten Regionen Luxemburgs mit zum Teil hochkarätigen Ausstellungen (wie die zur Digitalität in der Kunst in der Möllerei), Festivals, Open Airs, regionalen Festen und Märkten, Konzerten und vielem mehr ihren Besuchern nahebrachte und sie im gemeinsamen Feiern verband.

Regionale Gegenwart und Geschichte wurden so in Tausenden von Initiativen zum Ereignis. So wie die Geschichte der italienischen Arbeitermigranten im Centre de Documentation sur les Migrations Humaines in Dudelange, gleich hinter dem alten denkmalgeschützten Italienischen Viertel „Petite Italie“. Oder die unrühmliche der deutschen Besatzung Luxemburgs im Dritten Reich, im Musée national de la Résistance in Esch, in deren Folge von den nationalsozialistischen Besatzern Zwangsarbeiter im Bergbau und in den Eisenhütten eingesetzt wurden. Die in die rote Erde getriebenen Stollen dienten auch immer wieder als Versteck für Verfolgte.

Selbst wenn noch keine genauen Zahlen vorliegen: Unstrittig ist, dass das Publikumsinteresse gewaltig war. Weshalb auch künftig Tourismus und Kultur zentrale Themen im Programm der sogenannten Sudstad (wie die Region auch genannt wird) bleiben, wie Georges Mischo, der Bürgermeister von Esch und Präsident des Syndicats Pro-Sud in Villerupt erklärte.

Grandioser Ausstellungsort Kulturfreunden geht allein angesichts der reizvoll und angemessen revitalisierten Industriebrachen zu Kulturzwecken das Herz auf. Allen voran Esch mit der Möllerei im ehemaligen Industrieviertel Belval als grandioser Ausstellungsort. Zur „Konschthal“ wurde ein aufgelassenes traditionsreiches Escher Möbelhaus. Im neu eröffneten „Brüderhaus“ finden Künstler Atelierräume.

Hinreißend hat Dudelange, die alte „Schmiede des Südens“, seine Industriebrache „OP de Schmelz“ mit dem Rock- und Pop-Festival USINA 22, das weitergeführt werden soll, zu neuem Leben erweckt. Überhaupt ist die Stadt mit dem CNA, Centre national de l`audiovisuel, schon lange ein Hotspot der Luxemburger Kulturszene.

Der spektakulärste Neubau des Kulturjahrs ist fraglos die „Arche“ in Villerupt, mit ihren über 3000 Quadratmetern Fläche, Kino, Restaurant und etlichen Sälen. Neben einem vielfältigen Programm findet dort das „Festival des italienischen Films“ statt. Keine Frage, die Region sucht ihre neue Identität nicht nur als Wissenschafts- und Technologiestandort, sondern will sich auch als breit aufgestellte Kulturregion auf der Landkarte positionieren. Als Gemeinschaft wohlgemerkt: Strahlend posierten die Vertreterinnen und Vertreter der Kommunen zum Foto bei der „Passage de Flambeau“.

Dass es mit der Gemeinsamkeit dann doch noch hapert, zeigte sich bei der Bilanzpressekonferenz, mit der die Stadt Esch in eigener Sache vorpreschte, ihre Veranstaltungen Revue passieren ließ und ihre Erfolgsstory mit einem prächtigen Bildband und stattlichen Zahlenkolonnen belegte. „Das Kulturjahr war ein Segen für die Stadt“, schwärmt Bürgermeister Mischo. Und so soll es weitergehen.

Streit ums Geld schwelt immer mit Allerdings wird es auch in Esch eine Herausforderung bleiben, das Niveau, wie etwa der internationalen Ausstellungen in der Möllerei, zu halten. Nicht zuletzt, weil das Gebäude nicht der Stadt, sondern dem Fond Belval gehört. Derzeit laufen die Verhandlungen für die künftige Nutzung. Und Streit um die städtische Verteilung der Gelder fürs Kulturjahr gab es auch schon. Es gibt jedenfalls noch viel zu tun.

Ob Kultur den Tourismus der Region so entscheidend stärken wird, wie sich das die Kommunen erhoffen, wird man abwarten müssen, in diesem flachen Grenzland, das weder eine Luxemburger Schweiz, noch die waldreichen Höhen des nördlichen Ösling besitzt. Und gewiss werden nicht alle Gemeinden davon gleichermaßen profitieren. Entscheidend wird auch sein, was man sich dauerhaft an Kultureinrichtungen in den Kommunen leisten kann. Auch der Weg zum gemeinsamen Wir-Gefühl in der Nationalitätenvielfalt, deren Gruppierungen bis heute vielfach unter sich blieben, wird noch ein langer sein. Den engen Zusammenhang zwischen Kultur und Wirtschaftsstruktur hat bereits der Anthropologe Claude Lévi-Strauss konstatiert.

Eine Arche schlägt Brücken Und so wird auch im Entwicklungspol Region Esch erst die gelungene wirtschaftliche Neuausrichtung nicht nur Arbeitsplätze und Wohlstand sichern, sondern auch ein florierendes, kulturelles Leben. Als Brückenschlag, der hilft, die Grenzen zu überwinden und die Mobilität zwischen den Regionen zu fördern, sei die Arche gebaut worden, berichtet Patrick Risser in Villerupt, der Präsident der Communauté de Communes Pays Haut Val d`Àlzette. Viel sei noch zu tun, stellt er fest. Der Politiker, der wie ein Urgestein von einem Regionalpolitiker wirkt, spricht Klartext. Schließlich sei die regionale Gemeinschaft ebenso wie die Verteilung der Fördermittel vor allem eine politische Frage. Und was die Erhaltung und Stärkung der Kultur angeht. Auch da sieht Risser klar: „Nur mit Geld ist die Kultur nicht zu retten.“

Eine grandiose Ausstellungshalle: die „Möllerei“ in Esch/Belval. Foto: Eva-Maria Reuther

Kulturelle Bildung sichert Zukunft: Futuristische Architektur für das Bildungszentrum des Kulturjahres. Foto: Eva-Maria Reuther