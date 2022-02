HANDOUT - 09.02.2022, Saarland, ---: KOMBO - Die Choreographen von «4x4» (l-r, undatierte Aufnahmen): Roberto Scafati (Ballettdirektor am Theater in Trier), Iván Pérez (Künstlerischer Leiter des Dance Theatre Heidelberg), Stijn Celis (Ballettdirektor am Saarländischen Staatstheater in Saarbrücken) und Simone Sandroni (Chefchoreograf und Leiter von TANZ Bielefeld). Vier Theater mit vier Tanzensembles in vier Städten in vier Bundesländern haben sich zu einem besonderen Tanzprojekt zusammengetan. (zu dpa: «Uraufführung: Vier Theater tanzen Vivaldis vier Jahreszeiten») Foto: Saarl. Staatstheater/Piecuch/Ottendoerfer/Reichardt/Kiefer/dpa - ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit der aktuellen Berichterstattung und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Saarl. Staatstheater