Moderne Dreiecksgeschichte Die Leiden des jungen Werther: Am Theater Trier wird Liebe zur Qual

Trier · Das Theater Trier zeigt in der Europäischen Kunstakademie „Die Leiden des jungen Werther“. Die Regisseurin Ingrid Gündisch inszeniert Goethes erfolgreichen Briefroman als moderne Dreiecksgeschichte. Der TV hat sich bei der Premiere am Donnerstag angeschaut, wie es ihr gelingt, die überwiegend jungen Zuschauer zum Beispiel mit Brot in ihren Bann zu ziehen.

29.09.2023, 18:50 Uhr

Die Leiden des jungen Werther: Marvin Groh, Jana Auburger und Florian Voigt. Foto: Theater Trier

Von Hanne Krier

Seit fast 250 Jahren ist Werthers (Vorname unbekannt) Schicksal hinlänglich bekannt. Zeitweise prägte er Mode und Lebensgefühl einer ganzen Generation. In zahlreichen Theater-, Film- und Operninszenierungen taucht der berühmteste Selbstmörder der Literaturgeschichte, wie ein „unsterblicher Wiedergänger“ auf. Goethes Liebe zu Lotte Buff bildet den Hintergrund des Romans, aber erst der Selbstmord eines Bekannten aus unerfüllter Liebe zu einer verheirateten Frau gab den Ausschlag dazu.