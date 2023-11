Ex-Gladiator Marco van den Berg Vom Profi-Trainer zum Roman-Autoren

Das liegt an einem Versprechen, das van den Berg seiner Tochter gegeben hat, die bei ihrer Mutter – seiner Ex-Frau – in Groningen lebt. „Ich habe ihr versprochen, dass ich keine Mannschaft coachen werde, bis sie 18 ist – das sind noch zwei Jahre. Ich will bis zu ihrem Abi zur Verfügung stehen.“ In der Basketball-Blase, in der an neun Monaten im Jahr praktisch alle Wochenenden verplant sind, geht das nicht. „Ich war in schwierigen Jahren nicht für sie da, etwa in der Pubertät.“