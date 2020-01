Konzert : Familienkonzert im Theater: Herr Mozart höchstpersönlich

Trier Für alle Generationen ein Riesenspaß: Kinderkonzert mit musikalischer Zeitreise im Trierer Theater.

Und der erwies sich nicht nur als genialer Erfinder, sondern auch als witziger Unterhalter. Egal, ob die Reise zurück zu planetarischen Urzeiten ging, im Mittelalter stoppte oder bei Mozart landete – immer wieder hatte der Professor die richtigen Worte dazu parat. Und das Trierer Philharmonische Orchester unter Wouter Padberg konterte mit einem durchdachten Musik-Mix und war überhaupt in Bestform. Da reichten sich Mozart, Beethoven, Barock-Komponist Jean-Féry Rebel, Carl Nielsen und Ottorino Respighi musikalisch die Hände, und am Ende gab man sogar Bill Haileys Dauerbrenner „Rock around the Clock“ zum Besten.