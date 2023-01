Opern-Regisseur über eine echte Entdeckung : Das Einzige, was gegen Globolinks hilft

Hilfe, Hilfe, die Globolinks: Arminia Friebe als die Musiklehrerin Madame Euterpova und Einat Aronstein als Schülerin Emily in der Mitte, umringt von Jugendlichen des Jugendchores. Foto: Christof Traxel/Theater Trier/Christof Traxel

Eine Science-Fiction-Oper. Im 1960er-Look. Mit elektronischer Musik. Ein fast vergessenes Werk, das schon Achtjährige ansprechen soll. Wer da bei jedem Satz „nix für mich!“ ruft, liegt aus Sicht von Oliver Klöter aber mal komplett daneben. Warum der Regisseur bei „Hilfe, Hilfe die Globolinks“ schon vor der Premiere im Theater Trier euphorisch wird - und was ihn geärgert hat.

Okay - aber was hat das nun bitte mit den Zuckerkügelchen zu tun? Das ist eine Standardfrage, die Oliver Klöter zu hören bekommt, wenn er über seine aktuelle Opern-Inszenierung in Trier spricht. Er erzählt von Außerirdischen und von der Macht der Musik, vom Retro-Charme der 60er und von einer tollen Familienoper – und schon sind die Leute irritiert, „weil sie dachten, im Stück ginge es um Homöopathie“.

Diese – komplett falsche – Assoziation hängt mit dem Titel der Oper zusammen, „Hilfe, Hilfe, die Globolinks“. Das ist die eine Herausforderung an der im Jahr 1968 in Hamburg uraufgeführten Science-Fiction-Oper, die in Trier für „alle ab acht Jahren“ empfohlen wird: Der Titel ist weitgehend unbekannt – und sorgt bei manchen für Verwirrung. Die Globolinks – das sind gefährliche Außerirdische, die auf der Erde für Chaos sorgen, weiß halt nur keiner mehr. Wer von ihnen berührt wird, verliert seine Sprache und wird selbst zum Alien. Was gegen die Invasoren hilft? Nur Musik! Im Zentrum steht eine Schulklasse, die sich den Außerirdischen entgegen stellt. Das ist Zukunftsmusik von vorgestern. Aber sehr gute, wie Oliver Klöter immer wieder betont.

Auch er musste sich erst mal kundig machen, als vom Trierer Operndirektor Jean-Claude Berutti die Anfrage kam, das Stück im Theater Trier auf die Bühne zu bringen. Er nahm sich zwei, drei Tage, um die linken Links kennenzulernen – und war danach Feuer und Flamme: „Ich kannte den Titel aus dem Opernführer. Das Stück kannte ich nicht, es wird ja kaum noch gespielt - und dann habe ich eines der charmantesten Familienstücke vorgefunden“, sagt der Opern-Regisseur. „Ich habe mich danach geärgert, dass man das Stück nicht mehr kennt.“ Das lässt sich ab Samstag zumindest in Trier ein Stück weit ändern. Dann feiert die Oper Premiere.

Die Globolinks waren 1968 ein Auftragswerk von Rolf Liebermann, dem damaligen Intendanten der Hamburger Staatsoper, an den Komponisten Gian Carlo Menotti. „Er war über drei Jahrzehnte einer der führenden Komponisten“, sagt Klöter, auch wenn der Italieno-Amerikaner (1911 – 2007) zu Lebzeiten nicht immer nur gefeiert wurde. „Heute denkt man bei Menotti an Post-Puccini, das mag beim ersten Hören so klingen. Das Stück ist allerdings rhythmisch sehr vertrackt. Nicht unbedingt für die Zuschauer, aber für die Sänger und die Kinder, die auf der Bühne einiges leisten müssen.“

Klöter zerrt das Stück nicht in die Gegenwart, mit Ausstatter Darko Petrovic belässt er die Handlung in Prä-Mondlandung-Zeiten. Ein Grund dafür ist, dass zur Oper auch die damaligen Tonspuren mit elektronischer Musik gehören, die nicht verändert werden könnten. „So spielen wir das Stück im Retro-Stil. Es ist farbenfroh, zugänglich, spannend und besitzt auch etwas 60s-Touch.“

Als Kinderoper will er das Stück nicht verstanden wissen. Er weigere sich gegen den Begriff. Zum einen, weil die Musik durchaus anspruchsvoll sei. Zum anderen, weil es ein falsches Bild liefere. „Bei reinen Kinderopern langweilen sich Erwachsene schnell – und das ist hier nicht der Fall. Ich wollte als Regisseur nicht nur für Kinder was bieten, sondern auch für Erwachsene.“ Wie Chordirektor Martin Folz ihm berichtet habe, sei es das bisher „mit Abstand“ schwierigste Stück für den beteiligten Kinder- und Jugendchor des Theaters.

Klöter inszeniert seit Mitte der 90er, bekannte Opern wie „Tosca“ oder „La Bohème“ waren darunter, aber auch viele „schwierige, sperrige Expertenstücke“. In Trier gibt es für Klöter eine doppelte Premiere: Es ist seine erste Inszenierung in der Stadt, zudem seine erste Oper, die sich explizit auch an Kinder richtet. Er hat schon in vielen Ländern gearbeitet – etwa in Taiwan, Italien, Zentralamerika und den Niederlanden. „Diese Erfahrung hilft, wenn man ein breites Publikum ansprechen will – es ist ja kein Stück nur für Liebhaber oder Experten, sondern ein anspruchsvolles für die breite Masse. Jeder, der reingeht, wird seinen Spaß daran haben – das Stück lädt dazu ein.“ Die Oper dauert knapp 80 Minuten. Die Mitglieder des Jugendchors übernehmen sowohl die Rollen der Schüler als auch die der Globolinks. Die Hauptrollen übernehmen Einat Aronstein (Emily, Schülerin), Arminia Friebe (Madame Euterpova) und Derek Rue (Mr. Stone, Schuldirektor).

Regisseur Oliver Klöter freut sich über die Wiederentdeckung der „Globolinks“, die er in Trier auf die Bühne bringen wird. Foto: Henirk Bollmann/Henrik Bollmann