Geschichte : Familienzwist löst Moselfehde aus

Saarburg/Trier König Heinrich II. gründet 1008 das Bistum Bamberg – finanziert mit Hilfe von Kunigundes Mitgift. Das ruft ihre Geschwister an der Mosel auf den Plan. Der Streit endet in der Moselfehde und damit, dass Saarburg zur Residenz ausgebaut wird.

Urkundlich erwähnt wird Graf Siegfried, der im Jahr 963 auch den Grundstein für die Stadt Luxemburg gesetzt hat, laut Karl Ferdinand Werner, Direktor des Deutschen Historischen Instituts Paris von 1968 bis 1989, erstmals in einer Urkunde aus dem Jahr 950 als Laienabt des Klosters Echternach. Historische Quellen führen ihn ab 980 als Graf im Moselgau. 984 wurde er bei den Kämpfen um das Erbe von Kaiser Otto II. vom westfränkischen König Lothar gefangen genommen. Er konnte aber zwei Jahre später aus der Gefangenschaft fliehen. Letztmals urkundlich erwähnt wird Graf Siegfried am 26. Oktober 997.

Um das Jahr 1008 kommt es zum Bruch zwischen König Heinrich II. und seinen Schwägern. Das Witwengeld, das Heinrich II. bei seiner Heirat an Kunigunde zahlte, floss in die Gründung des Bistums Bamberg, so dass die Brüder beim Tod des Königs wieder ihre Schwester hätten versorgen müssen. Dazu kommt, dass sich Heinrich II. gegen die Ernennung von Adalbero zum Erzbischof von Trier ausspricht. Stattdessen ernennt er mit Zustimmung des Papstes den Bischof von Mainz, Megingaud, zum Bischof von Trier. In Trier setzt der Monarch auf militärische Dominanz, um die „göttliche“ Ordnung in der Bischofsstadt herzustellen. Aber die mehrmonatige Belagerung der Basilika, in der sich Adalbero verschanzt hat, bleibt ohne Erfolg.