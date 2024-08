Fast zehn Millionen Besucher Diese Ausstellung hat Rekorde gebrochen – und war in Luxemburg zuerst unbeliebt

Alle Facetten des menschlichen Lebens deckt die von Edward Steichen kuratierte „The Family of Man“-Ausstellung ab, die in den 1950er und 60er Jahren über neun Millionen Menschen auf der ganzen Welt gesehen haben. Seit 1994 ist sie dauerhaft in Luxemburg zu sehen. Hier: Ein Foto von Garry Winogrand. Foto: Garry Winogrand/Fraenkel Gallery, San Francisco

Foto: Garry Winogrand/Fraenkel Gallery/Garry Winogrand