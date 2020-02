Der März in der Philharmonie : Vermittler zwischen den Kulturen

Luxemburg Das Philharmonie-Programm im März: Fazil Say mit seiner Komposition „Water“ und der „Leningrader Sinfonie“ von Schostakowitsch.

Sein Auftritt bei den Echternacher Festspielen 2012 hinterließ beim Publikum einen nachhaltigen Eindruck. Fazil Say, 1970 in der Türkei geboren, bewies in Bach-Busonis „Chromatischer Phantasie“, aber auch mit Mussorgskys „Bildern einer Ausstellung“, dass er sich auf kontrapunktische strenge und ausladende Virtuosität gleichermaßen versteht. Mittlerweile hat sich Fazil Say längst vom einseitigen Pianisten-Dasein emanzipiert, hat sich als Komponist profiliert und wurde dabei zum Vermittler zwischen der Kultur seiner türkischen Heimat und dem europäischen Kulturkreis. Das hat ihm die Freundschaft vieler Menschen eingebracht, denen Kultur mehr bedeutet als nur Repräsentation – und die Gegnerschaft all derer, denen Autorität wichtiger ist als Einvernehmen. Am 6. März um 19 Uhr wird er seine Komposition „water“ von 2012 aufführen. Das Orchestre Philharmonique (OPL) wird dirigiert von Dmitry Liss. Unter dem Titel „water & fire“ hat das OPL die Aufführung in seine „Aventure+“-Reihe aufgenommen. Die anschließend aufgeführte „Leningrader Sinfonie“ von Schostakowitsch ist dazu ein ungewöhnlicher, aber keineswegs verfehlter Kontrapunkt.