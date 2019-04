Andreas Wunn istvielen als Moderator des Morgen- und Mittagsmagazins in ARD und ZDF und als ehemaliger Südamerikakorrespondent bekannt. Der 44-Jährige hat 1994 sein Abitur am Gymnasium Konz abgelegt. red

Der Fernseh-Journalist stellt am Freitag, 12. April, um 19 Uhr sein Buch „Mutters Flucht“ im Weingut Cantzheim in Kanzem vor. Karten sind im Weingut Cantzheim und in der Buchhandlung Kolibri in Konz erhältlich und kosten 15 Euro.