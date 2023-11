Hans Meiser ist tot Abschied von Fernsehlegende: Mehr als nur Mr. Talkshow

Volksfreund-Gastautor Thomas Konder stand kürzlich wegen einer für Dezember geplanten TV-Veröffentlichung mit Hans Meiser in Gesprächen. Im Zusammenhang mit dem Sendestart von „RTL plus“ vor 40 Jahren fand so das möglicherweise letzte Interview mit dem Privatfernsehpionier statt. „Erst vor ein paar Wochen sprachen wir ausgiebig über seine Zeit bei Radio Luxemburg und die Anfänge des RTL-Fernsehens. Hans Meiser hatte eine sehr engagierte Art, von seinen Erinnerungen mit vielen spannenden Anekdoten zu erzählen. Wir unterhielten uns ebenfalls über sein geplantes Radio-Comeback und am Ende stellte er ein persönliches Kennenlernen in Bad Münstereifel, wo er gelegentlich zu Besuch ist, in Aussicht. Die Nachricht von seinem Tod macht mich traurig.“