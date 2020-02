Reality-Fernsehen : Wen schockt es noch? „Big Brother“ wird 20

Köln Im Jahr 2000 zogen einige komplett unbekannte Normalos in einen Container in Hürth – und die Republik drehte durch. 20 Jahre später versucht es Sat.1 mit einer Neuauflage von „Big Brother“. Die Zeiten haben sich allerdings geändert. Gibt es überhaupt noch Tabus?

(dpa) Welch ein Aufruhr! Das Jahr 2000 ist erst wenige Wochen alt, als Deutschland nur ein Thema kennt: einen Container in Hürth bei Köln. Als „skandalös“ kritisiert die Bundesregierung die Show, die dort produziert wird. Manch einer prophezeit den Untergang der Zivilisation, mindestens des guten Geschmacks. Und mittendrin werden ein Automechaniker namens Zlatko und ein redseliger Feinblechner namens Jürgen über Nacht zu Stars. Die Show heißt „Big Brother“.

Heute kann man sich kaum noch vorstellen, was der Start des Reality-Formats damals auslöste. Menschen abzuschotten und rund um die Uhr zu überwachen war eine Idee, auf die zuvor noch niemand gekommen war oder kommen wollte. Ein Tabu, vielleicht. Vor allem aber ein riesiger Erfolg. Auch deshalb ist das Konzept nicht tot zu kriegen: Heute startet eine neue Staffel „Big Brother“, vom Sender Sat.1 selbst als „Jubiläumsstaffel der Mutter aller Reality-Shows“ beworben. Neben „Promi Big Brother“ ist es die 13. Ausgabe mit Normalos.

Die Idee dahinter: Das Blockhaus steht für die Offline-Welt, das Glashaus dagegen für das digitale Dasein. Die Mechanismen des Internets sollen übertragen werden – auch die brachiale Bewertungslogik sozialer Netzwerke. Zuschauer können per App „den Wert der Bewohner“ bestimmen – von einem Stern bis zu fünf Sternen. Welchen Einfluss das genau haben wird, ist gleichwohl noch geheim.

Sat.1 bewirbt die Show dazu passend mit provokativen Slogans wie „Wie viel ein Mensch wert ist, bestimmst du“ oder „Jeder Mensch hat einen Wert“ – was Kritik hervorrief. Der Sender verteidigte das Konzept mit dem Verweis, „Big Brother“ sei schon immer ein „Sozialexperiment“ gewesen. Erstmals gebe es nun die Möglichkeit, den Bewohnern per direkter Bewertung ein Feedback zu geben – so wie es viele Menschen täglich offline und online täten. Geplant ist die Show für 100 Tage.