Ballet vom Feinsten Weihefeier für die Schönheit

Scafati verzichtet auf Kostüme, wie überhaupt auf jede überflüssige Illustration. Seine dichte, bildstarke Choreografie setzt allein auf den Ausdruck der Bewegung, der Stimme und des Rhythmus. Dabei bilden Klang und Bewegung eine perfekte Einheit, Tänzer und Choristen werden zu kongenialen Partnern. Schönheit wird an diesem Abend, der allerdings anfangs ein paar Längen hat, auf der Drehbühne zum alles bestimmenden universellen Phänomen. Einmal mehr zeigt sich in dieser neuen Produktion die Musikalität des Choreografen, der seine Ballette schlüssig aus der Musik entwickelt. Ebenso wie sein genaues Gespür für die Beziehung der Bewegung zum Raum, den seine Tänzer greifen, durchqueren, durchdringen und erweitern, um dabei selbst zur bewegten Architektur zu werden. Dynamisch schafft Scafati den Wechsel zwischen Gruppen-und Einzelbildern. Einmal mehr ist an diesem Abend zu erleben, auf welch hohes Niveau der Ballettchef sein Ensemble inzwischen entwickelt hat. Geschmeidig präsentieren sich die Tänzerinnen und Tänzer, präzise in den Bewegungen, leicht in den Drehungen. Ob Soli, Pas de deux oder Gruppenbild: Jede Geste ist veräußerte geistige und seelische Energie. Statt Bühnenbild setzt die Inszenierung auf eine gekonnte Lichtregie (Licht: Lutz Deppe), die bisweilen den Bühnenboden in einen Lichtkreis verwandelt. Lediglich ein paar schwarze Kuben hat Ines Alda, die die Ausstattung verantwortet, gegen Ende auf die Bühne gestellt, die den Tänzern in bester Bauhaus-Tradition zu Partnern werden, mit denen sie gemeinsam kunstschaffend immer neue Formationen und Figuren gestalten. Als lebende Skulpturen stehen die Tänzer auf den Kuben, die ihnen als Sockel dienen. In goldenes Licht getaucht erinnern ihre Körper an Art-Déco-Plastiken.