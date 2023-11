Kunstfreiheit „Eine Zensur hat nicht stattgefunden“

Einen Tag nach dem Auftritt des Musikers Jens Fischer Rodrian beim „Festival für Frieden, Freiheit und Freude“ in Trier hat die Stadt in einer Info-Veranstaltung ihre kritische Haltung zur Diskussion gestellt. Sie hatte sich (wie berichtet) in einer Erklärung von den Künstlern Fischer Rodrian und Uli Masuth wegen deren politischen Positionen (Nähe zu Querdenker-Szene) distanziert und die Veranstalterin Joya Ghosh und das Mudhra Kollektiv gebeten, diese vom Festival auszuladen, was diese aber ablehnten. In einem öffentlichen Forum am Freitag sollte es nun in Vortrag und Diskussion darum gehen, „wie kulturelle Arbeit für extremes Gedankengut missbraucht werden kann“.