Trierer „Kulturspektrum“ Mit Kanonen auf Spatzen?

Der sich einerseits des Vorteils bewusst ist, in diesem Land „mit dem Arsch in der Butter zu sitzen“, und andererseits die freie Rede im selben Land bedroht sieht, was er ebenfalls in seinen Liedern thematisiert. Und sich dabei als „Ein-Mann-Band“ mit Gitarre (die er sich von seiner Tochter ausgeliehen habe, weil ihm seine eigene geklaut worden war, wie er erzählt), Keyboard, rudimentärem Schlagzeug und viel Synthesizer-Unterstützung den musikalischen Background schafft. Der an diesem Abend auf seine Gage verzichtet und die Einnahmen einem „israel-palästinensischen Friedensprojekt“ stiftet. „Wir werden einander viel verzeihen müssen“, hatte Jens Spahn, seinerzeit Gesundheitsminister, zu Beginn der Corona-Epidemie orakelt. Jens Fischer Rodrian, so der Eindruck nach dem Konzert, ist auf jeden Fall bereit dazu.