Festivalstimmung in Trierer Kneipen

Das Honky Tonk Kneipenfestival macht am Freitag, 23. Februar, mit zehn Bands und DJs einen Zwischenstopp in Trier. Die Musiknacht beginnt um 20 Uhr in der Brasserie mit Acoustic Pieces (Jazz/Swing/Latin). Die Salsa-Band Borinkuba spielt im Coyote-Cafe Latin. Infos zu Festival und Bands findet man auf www.honky-tonk.de.