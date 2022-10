Rolle in der Krise : Abgesagt: Vortrag am Freitag mit Filmwissenschaftler Georg Seeßlen über Zukunft der Kultur fällt aus

Der geflügelte Goldene Löwe, Symbol des Internationalen Filmfestspiele von Venedig. Archivbild. Foto: dpa/Claudio Onorati

Interview Trier Er liebt Western, hält Humor (im Film) für unverzichtbar und sagt, es ist Zeit, über die Rolle der Kultur in der Krise nachzudenken: Ein Gespräch mit dem Medienwissenschaftler und Filmkritiker Georg Seeßlen. Er sollte am 14. Oktober in der Kunstakademie in Trier einen Vortrag halten. Die Veranstaltungen wurde krankheitsbedingt am Mittwoch abgesagt. Das teilte die Europäische Kunstakademie am Abend mit.