Abschiedstour Rock-Legende in Luxemburg: Auf diesen Moment warteten Fans jahrelang

Der Anfang vom Ende: Das klingt negativ, er ist es aber gar nicht. Denn eigentlich kann es nichts Besseres geben. Noch ein allerletztes Mal auf Tour gehen, die Fans in Mitteleuropa überraschen, die damit nicht mehr gerechnet haben. Und dann, sehr bald, geht’s für Rocksänger Fish – eine Legende im Prog-Rock – in den Ruhestand. Nicht mit Kayleigh und auch nicht in die Villa in Frankreich, die er einst als Marillion-Sänger besungen hat. Sondern in seine Heimat Schottland. Auf eine Hebriden-Insel. Auch schön, bestimmt!