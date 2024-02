Besonderes Zusatzkonzert Kultsänger auf Abschiedstour: Die letzte Show spielt er überraschend in der Region!

Wegen der „phänomenalen Nachfrage“ gibt es nun weitere Shows in Deutschland, Belgien, den Niederlanden und eben auch in Luxemburg. Das gab Fish am Mittwochmorgen in den sozialen Netzwerken bekannt. So ist unter anderem ein Konzert in Frankfurt hinzugekommen (13. November) – seine letzte Show überhaupt auf dem europäischen Festland wird dann in Luxemburg über die Bühne gehen, wieder in Dudelange, am 16. November. „Am Tag danach fliege ich dann zurück nach Schottland“, teilt Fish mit.