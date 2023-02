Menschen : Trierer Blogger Florian Valerius erklimmt Gipfel der Buchbranche

In Trier zu Hause, bundesweit bekannt: Buchhändler und -blogger Florian Valerius. Er kürt dieses Jahr mit sechs anderen Literaturexperten den Gewinner des Deutschen Buchpreises. Foto: Belichta (2), Anne Heucher

Trier In Florian Valerius‘ Karriere geht es seit Jahren immer nur nach oben. Jetzt wurde dem Trierer Buchhändler und -blogger eine ganz besondere Ehre zuteil. Was Doris Dörrie, Benedict Wells und Schauspieler Sabin Tambrea damit zu tun haben.

Pro Tag 1 Buch. Das zu lesen schafft nicht jeder. Erst recht nicht sieben Bücher in einer Woche. 30 im Monat. 200 in fünf Monaten. All das wird Florian Valerius im nächsten halben Jahr freiwillig tun. Und noch viel mehr. Denn der Trierer Buchhändler und bundesweit bekannte Blogger muss als Jurymitglied für den Deutschen Buchpreis all die neuen Romane und Erzählungen auch beurteilen und abwägen, welches Werk am Ende als DAS Buch des Jahres gewinnt. „Ich freue mich riesig“, sagt der 40-Jährige zu der vielen Arbeit, die da auf ihn zukommt. Die Berufung in die siebenköpfige Jury sei eine ganz große Ehre. Sie krönt all das, was Florian Valerius seit vielen Jahren als Blogger, Moderator und begeisterter Literaturvermittler macht.

Vorsicht, geheim!

Für die neue Aufgabe muss sich der literarische Nerd (sein Blog auf Instagram heißt @literarischernerd) ziemlich disziplinieren. „Ich habe einen siebenseitigen Vertrag unterschrieben“, erzählt er, „ich darf über die Interna der Juryarbeit überhaupt nichts sagen“. Schließlich muss alles fair ablaufen, da darf nichts nach außen dringen. „Wenn die Pakete mit den Titeln der Verlage kommen, darf ich nicht mal ein Foto machen, wenn man erkennen könnte, welches Buch vielleicht in dieser Kiste drin ist.“ In den vergangenen Jahren waren es beim Wettbewerb um den Deutschen Buchpreis immer um die 200 Einsendungen, vom „Regionalkrimi bis zur Hochliteratur“, die in die Auswahl der Jury gelangten. Denn jeder Verlag, der Mitglied ist im Börsenverein des deutschen Buchhandels, darf bis zu zwei Bücher einreichen. Jurymitglieder dürfen weitere deutschsprachige Neuerscheinungen hinzufügen, wenn sie etwas vermissen.

Von Regionalkrimis bis zu erotischen Cowboyromanen

Bei einer Vorgängerin in der Jury seien etwa auch erotische Cowboyromane dabei gewesen., schmunzelt Valerius. Trotzdem findet er Arroganz in seiner Rolle völlig fehl am Platz. „Meine größte Angst an dieser Juryarbeit ist, irgendetwas zu übersehen. Ich weiß genau, da wird mein Gewissen sehr laut sein.“ Sobald Ende März alle Bewerbungen vorliegen, tritt die Jury in einen permanenten Austausch. „Da bin ich schon sooo gespannt drauf“, schwärmt der Bücherfan. Bis die Longlist mit 20 Titeln steht – „das ist das größte Abenteuer“. Sie wird am 22. August bekannt gegeben. Aus ihr geht bis zum 19. September die Shortlist mit noch sechs Titeln hervor.

Wie es zu der Ehre kam

Dass ausgerechnet der Trierer Buchhändler in die Jury berufen wurde, verwundert eigentlich nicht. Seit Juni 2016 bloggt Florian Valerius als literarischerNerd auf Instragram seine Gedanken zu Büchern, erhielt dafür bereits 2017 den ersten Buchblog-Award des deutschen Börsenvereins und der Online-Plattform NetGalley und ist seitdem immer mehr zum gefragten Experten der Buchbranche geworden. Er reist für Verlage und Agenturen durch die Republik und ins Ausland, er moderiert Gespräche mit Gästen live oder über social media und bespielt zahlreiche Kanäle rund um die Welt der Bücher. Seine Posts sehen 10.000 bis 15.000 Menschen, seine Stories verfolgen rund 4000. Einen solchen Multiplikator einzuladen, bringt dem Buchpreis Reichweite –eine Win-win-Konstallation also bei der Juryberufung.

Pate für tolle Bücher

Gerade erst ist Florian Valerius aus London zurückgekommen. Zwei Tage lang durfte er im Auftrag eines Verlages die Autorin Sarah Winman besuchen, die ihn an die Schauplätze ihres Romans „Lichte Tage“ führte. Der Trierer hat eine Art Patenschaft über das Werk übernommen, berichtet in seinem Blog vom Buch und von seiner Reise. Das kann er nur, weil er von der Geschichte begeistert ist. „Ich kann so eine Patenschaft nur machen, wenn ich ein Buch gut bis großartig finde“, betont der Blogger, der mittlerweile oft für große Namen angefragt wird. „Letztes Jahr durfte ich sowohl Benedict Wells interviewen als auch Dorie Dörrie. Ich war vor beiden Malen so aufgeregt! Aber es waren so tolle Gespräche.“

Lesetipps fürs Dschungel-Camp

Mit Dörrie plauderte Valerius übers Reisen, über Kunst und übers Älterwerden. „Sie hat mir ne sehr nette Nachricht danach geschrieben, ich glaub, sie hatte auch großen Spaß daran.“ Mit Autor Benedict Wells („Hardland“) überzieht er gnadenlos den Zeitrahmen in Richtung zwei Stunden, so spannend war es. Und Schauspieler Sabin Tambrea („Babylon Berlin“, „Narziss und Goldmund“) ließ sich von Florian Valerius zu seinen Rollen live befragen. Selbst das RTL-Dschungel-Camp fragt bei ihm an, wenn es für einen Z-Promi fünf Lektüre-Empfehlungen sucht. „Das hab ich natürlich gemacht, in meinem Herzen bin ich ein großer Trash-Fan.“