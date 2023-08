Klänge, die durch und durch gehen Flying Grass Carpet – Botticelli Baby rocken den Viehmarktplatz (Fotos)

„Ganz neue Welten tun sich mir auf …“ Nie war das Motto des diesjährigen Moselmusikfestivals zutreffender als bei der Eröffnungsveranstaltung des Flying Grass Carpet, der bis zum 27. August über dem Viehmarktplatz schweben wird und der es sich zur Aufgabe gemacht hat, „ein Stück Farbe und Vielfalt in betonierte Innenstädte zu bringen“, wie Kulturkarawane-Geschäftsführer Jochen Leuf erklärte. Farbe und Vielfalt zwischen widerhallendem Beton: Eine solche Musik hat es bei dem Festival in der Tat noch nie gegeben. Ganz neue Welten auch, was das Publikum angeht. Wer wusste schon, dass der Trierer Oberbürgermeister ein Fan von Rock und Punk ist? Oder war Wolfram Leibes Besuch als Anerkennung seitens der Stadt für zehn Jahre KuKa-Aktivität gedacht? Wer weiß das schon!