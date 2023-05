Sterben die Fußgängerzonen? So könnte die Stadt der Zukunft aussehen

Rettich: Die ganz große Frage ist: Wie können wir dem Klimawandel die Stirn bieten? Die Mobilität ist eine zentrale Aufgabe dabei. Hier sagt man, die beste Mobilität ist die, die nicht stattfindet. Man muss also in Zukunft die Quartiere nutzungsgemischter entwickeln, so dass man sich nur noch zu Fuß oder mit dem Rad in diesem Bereich zu bewegen braucht. Man spricht auch von einer 15-Minuten-Stadt, in der man gar nicht mehr so viel CO 2 ausstößt. Wir hoffen, dass die Kommunen in vielen Bereichen vor den Markt kommt und durch entsprechende Pläne diese Flächen für das Gemeinwohl sichern können.