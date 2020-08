Konzert : Ein Prost auf die guten Minuten des Lebens!

Trier Das Kölner Indie-Pop-Trio Fortuna Ehrenfeld im ausverkauften Brunnenhof Trier.

Ach, da ist sie ja wieder, nach all den Monaten der Dunkelheit, die Piloerektion, willkommen zurück, hier im lauschigen Trierer Brunnenhof! Nicht, dass der medizinische Fachbegriff falsche Assoziationen weckt: Die Gänsehaut darf sich gerne an den Armen ausbreiten, kribbelkribbel, während Martin Bechler „Hundeherz“ singt und sich der dicke Regenbogen so pathos-satt über der Porta Nigra krümmt. „In ein paar Minuten / an diesen ganz besonderen Tagen / ist die Welt gar nicht so scheiße / wie die alle immer sagen.“