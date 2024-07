Fast zehn Millionen Besucher weltweit Family of Man - Kennen Sie diese Rekord-Ausstellung?

Clervaux · Keine andere Foto-Ausstellung wurde weltweit von mehr Menschen gesehen: Seit 30 Jahren ist „The Family of Man“ - das Großwerk des gebürtigen Luxemburgers Edward Steichen dauerhaft in der Großregion zu Hause. Warum sich ein Besuch der Rekord-Ausstellung im Schloss Clervaux unbedingt lohnt und was sie mit einer erfolgreichen deutschen Punkrockband zu tun hat.

31.07.2024 , 16:07 Uhr

Alle Facetten des menschlichen Lebens deckt die von Edward Steichen kuratierte „The Family of Man“-Ausstellung ab, die in den 1950er und 60er Jahren über neun Millionen Menschen auf der ganzen Welt gesehen haben. Seit 1994 ist sie dauerhaft in Luxemburg zu sehen. Hier: Ein Foto von Garry Winogrand. Foto: Garry Winogrand/Fraenkel Gallery/Garry Winogrand