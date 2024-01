Foto-Ausstellung Das Leben als fotografische Reihe

Zu sehen ist jeweils im Vordergrund ein Selbstporträt des Künstlers. Dahinter öffnet sich eine Art Denkraum, in dem Plätze, Gebäude, Gestalten oder sogar Symbole des Todes auftauchen. Sie alle stehen für Reisen, Stationen, Begegnungen und Eindrücke in Stamms Leben. Zu sehen ist die Beschriftung eines Seniorenheim in Dresden, der Markusplatz in Venedig, ein Gebäude in New York, eine Satellitenanlage im bayrischen Fuchsstadt, aber auch die Kathedrale von Amiens oder der Konstantins Kopf in Trier und vieles mehr.