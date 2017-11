später lesen Neue Fotoausstellung Neue Ausstellung: Fotografien des Weltkulturerbes Teilen

(red) „Blickwinkel Welterbe Trier“ heißt die Fotoausstellung, die am Sonntag, 26. November, um 16 Uhr in den Thermen am Viehmarkt eröffnet wird. Sie zeigt bis zum 14. Januar etwa 90 Fotografien, die Mitglieder der Fotografischen Gesellschaft Trier von allen neun Trierer Welterbe-Monumenten aufgenommen haben. Aufnahmen aus dem Archiv des Rheinischen Landesmuseums Trier und weitere Bildquellen vermitteln die Aspekte der historischen Wahrnehmung. Die Welterbebauten – ergänzt um ein Faksimile des Egbert-Codex der Trierer Stadtbibliothek – werden in zehn Modulen präsentiert. Die Ausstellung wird mit einer Vortragsreihe abgerundet.