Bildband : So hat man den Dom noch nie gesehen

Trier Wie viele Bildbände mag es über den Trierer Dom geben? Eine Kathedrale, die in der Hochsaison täglich rund 10 000 Menschen besuchen und die als älteste Bischofskirche nördlich der Alpen gilt? Der bisher letzte Band ist 40 Jahre alt, von der Größe eines Schulbuchs, teils in Schwarz-Weiß, vergriffen sowieso. Jetzt legt Fotograf Gerd Detemple ein Werk vor, das außergewöhnlich ist.

Gerd Detemple richtete sich drei Jahre lang ganz nach der Sonne. Ihrem Stand über Trier und manchmal auch ihrer Ferne im Winter. Für die große Innenansicht, in der der Fotograf den weiten Blick aus der Mitte des Doms Richtung Altar einfängt, durfte es nicht zu hell sein – das Gegenlicht hätte sonst ganze Flächen verschluckt. „Die großen Übersichtsaufnahmen habe ich bei ganz dunklem Wetter im November gemacht“, erzählt der 74-Jährige über sein Projekt, aus dem gerade ein 30 mal 32 Zentimeter großer Bildband entstanden ist. „Es ging darum, ein ganz schwaches Gegenlicht zu bekommen.“ Auf dem Foto erkennt man aus gefühlt 50 Metern Entfernung noch die Lichtreflexionen auf den Knäufen des Treppengeländers und in den vielen Ocker- und Brauntönen der Pfeiler und Bögen noch einzelne Steine.

Über das Licht und das, was es aus dem Trierer Dom macht, hat Detemple jahrelang Buch geführt. Darüber, wann genau die jeweiligen Epochen aus 1700 Jahren Baugeschichte am besten zur Geltung kommen und wann die Schatten davonhuschen, die sich je nach Wetter auf Kanzel, Altäre und Kapitelle legen. 5000 Bilder umfassen diese Studien inzwischen, manche Motive dutzendfach, bis endlich das eine Bild herauskam, das Detemple gefiel. „Mir ging es darum, diese Auflösung zu zeigen“, sagt er beim Anblick des Kathedralraum im beleuchteten Fotokasten, der eine ganze Wand in seinem Haus in Igel (Kreis Trier-Saarburg) einnimmt. Die feinen Strukturen in Architektur und Ausstattung sollten sichtbar werden, ohne dass es Verzerrungen gibt, auch nicht in den äußersten Winkeln.