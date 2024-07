Kulturmacher Stefan Nimmesgern Dieser Fotograf zog von Trier in die weite Welt – bis zum Nanga Parbat

Nach einer kurzen Zeit des Mittelmeeres überdrüssig, eröffnet er nun als Stefan Nimmesgern – 2001 nimmt er den Namen seines Vaters an – ein Fotostudio in München. Mit der Fotografie für die weltweite PR-Kampagne von Siemens Mobile gelingt der internationale Durchbruch. Der folgende Umzug an den Starnberger See bringt ihn zum Bergsport. Seine fotografische Expertise und seine sportliche Leistungsfähigkeit generieren Aufträge für GEO und die FAZ. Ein Job für eben diese FAZ bringt Nimmesgern sogar bis in die russische Arktis. Expeditionsleiter dort: ein gewisser Reinhold Messner. Fotos und Fitness von Nimmesgern überzeugen den Weltbergsteiger. Er heuert den Fotografen im Jahr 2005 für eine Expedition zum Nanga Parbat an.