Veranstaltungen fallen aus : Fotografen, Musiker, DJs: So hart trifft die Coronakrise freie Künstler

Foto: Simon Engelbert/Photogroove

Trier Was bedeutet die Absage der Veranstaltungen für freiberufliche Künstler – und wer hilft ihnen?

Die große, durchsichtige Bühne vor der Porta Nigra, eindrucksvoll illuminiert, mit hunderten Zuschauern davor – dieses Foto postet Simon Engelbert gestern auf Instagram. Doch dieses Bild wird sich Trier in diesem Jahr wohl nicht bieten. Als klar wurde, dass Großveranstaltungen bis zum Ende des Sommers wegfallen (siehe Text oben), bedeutet dies auch das Aus für einen Großteil der geplanten Aufträge. Als Event-, Sport- und Konzertfotograf ist es dieser Tage genauso problematisch wie für andere freiberufliche Kunstschaffende.

Gerade in Rheinland-Pfalz gibt es keine Soforthilfen für die Kunstszene, worüber sich mehrere Künstlerinnen und Künstler in einem offenen Brief an den Kulturminister Konrad Wolf beschwerten. Stattdessen bleibe der Schritt zum Arbeitsamt und damit zur sogenannten Corona-Grundsicherung, die laut Wolf für sechs Monate Mietkosten, Heiz- und Nebenkosten sowie Sozialversicherungsbeiträge übernehme (der TV berichtete). Hier sollen bürokratische Hürden abgebaut werden – doch viele Kunstschaffende scheuen den Ausweg in die Arbeitslosigkeit.

Daher nutzen viele die Möglichkeiten, die sich ihnen jetzt bieten. Simon Engelbert etwa verkauft Anzahlungen für spätere Shootings in Form von Gutscheinen und setzt auf Aufträge aus anderen Bereichen, etwa der Produktfotografie.

Auch für Johannes Still, der aus Trier stammt und inzwischen in Essen lebt, bleibt der Terminkalender seit einigen Wochen bereits leer. „Wir haben auch nicht damit gerechnet, dass wir schon im Mai wieder Veranstaltungen machen können“, sagt der Jazzpianist. Die vergangenen Wochen verbrachte er in seinem Elternhaus und wird sich weiter mit neuen Arrangements für künftige Aufnahmen beschäftigen. „Über die vergangenen Jahre habe ich mir viel Aufnahmeequipment besorgt und kann mich da jetzt intensiv einarbeiten“, erzählt Still. Da er in Nordrhein-Westfalen gemeldet ist, konnte er sich über das dortige Soforthilfeprogramm freuen. „Aber auch hier herrscht großes Chaos wofür genau das Geld verwendet werden darf“, berichtet der Musiker. Wie es in Zukunft weiter gehe, hänge vor allen Dingen von der Bekanntgabe der Größenordnungen ab, in denen in Zukunft Veranstaltungen stattfinden dürfen.

Tobias Schmitz hat zwar das Corona-Soforthilfeprogramm beantragt, zeigt sich jedoch wie viele andere Kunstschaffende davon wenig angetan. „Viele haben keine sogenannten ‚laufenden Betriebskosten‘ – wie etwa ein Büro oder andere Fixkosten, daher greift diese Hilfe für uns Künstler nur sehr bedingt“, sagt Schmitz, der einen Großteil seiner Einnahmen als Keyboarder der Coverband Rock’s Finest erwirtschaftet. Für die fällt die Hauptsaison aus – wenn die Stadt- und Weinfeste abgesagt werden, bleibt für die Musiker die Kasse leer. Schmitz reagiert aktuell mit einem neuen Musikprojekt darauf: Als EINS. kann er solo Musik machen und diese per Livestream einem Publikum vorstellen. Unter anderem wird er damit Teil des Online-Benefizfestivals Bleif mim Aorsch dahemm sein, das heute um 16.30 bei Facebook stattfindet. „Das Streaming ernährt zwar keinen, aber man fühlt sich nützlich und gebraucht“, erzählt er. Als Künstler möchte er auch im Angesicht der Krise kreativ bleiben, auch wenn dafür neue Wege eingeschlagen werden müssen. Obwohl den Kunstschaffenden der Gang zum Arbeitsamt nahegelegt wird, möchte er das noch herauszögern. Unterricht per Videotelefonie wäre eine Möglichkeit, doch auch ein temporärer anderer Job, etwa als Auslieferer von Medikamenten, käme für ihn in Frage.