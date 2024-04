Alles andere als chaotisch Das Chaos String Quartet begeistert in Wittlich (Fotostrecke)

Ein Thema, das zunächst in dem doch recht geordneten System der Musik nicht recht zu passen scheint. Doch die vier musikalischen Ausnahmetalente Susanne Schäffer (Violine), Eszter Kruchió (Violine), Sara Marzadori (Viola) und Bas Jongen (Violoncello) überwanden diese Grenze und vereinten alle Töne der Tonleiter in d-Moll in einem einzigen enormen Cluster, was für die klassische Musik außergewöhnlich ist.