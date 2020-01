Freizeit : Fragen über Fragen bei Boning und Hoëcker im Trifolion Echternach

Echternach Wenn Wigald Boning und Bernhard Hoëcker zusammen auf die Bühne kommen dann reden sie über...? Gute Frage, über was eigentlich? Üblicherweise folgt ein kurzer Abriss zu Inhalt, Thema, Motto, was auch immer. Wigald und Bernhard machen es anders, sie gehen am Donnerstag, 16. Januar, im Trifolion in Echternach mit einer schier grenzenlosen Neugier auf die Bühne – neugierig auf die guten Fragen.

Und das ohne Text, ohne Rahmen und auch ohne doppelten Boden, scheinbar ohne Konzept aber trotzdem immer mit Sinn und Verstand. Und davon gleich eine ganze Menge.

Das klingt mutig, und das ist es auch. Denn sie wissen zwar meist was sie tun, nicht aber was sie erwartet. Den Zuschauern geht es nicht anders: Sie wissen auch was sie tun, nämlich gute Fragen stellen, wissen aber genauso wenig, was sie erwartet. Die Vollblutoptimisten Wigald und Bernhard bearbeiten jede gestellte Frage, betrachten sie aus jeder Perspektive, analysieren diese aus allen Richtungen und beantworten in allen Lebenslagen. Ob es um ihre Fernseherfahrung geht, ihre Hobbys und Marotten oder einfach nur, ob sie zum Mars fliegen würden. Authentisch sind die Antworten allemal. Da staunt das Duo schon mal über sich selbst.