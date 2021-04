Musikgeschichte : Ein krasser Imagewandel und ein Gänsehautmoment

Trier/LUXEMBURG Wenn ein berühmter Musiker mal inkognito anfragt, ob er singen darf: Franz Kirsch aus Schleich erinnert sich an besondere Momente mit den Righteous Brothers, Peter Kraus und Roy Black.

Was macht ein Livekonzert zu etwas ganz Besonderem? Da gibt es einerseits Auftritte in der Region, die sich bei ganz vielen Menschen eingebrannt haben. Etwa im Treviris-Saalbau. Oder in der Europahalle, sei es nun bei Lindenberg oder den Ramones. Die eine denkt an Prince im Moselstadion, der andere an die Kelly Family zur Blütezeit im Messepark, an die Stones oder Rammstein in Luxemburg. Oder an Udo Jürgens vor dem Trierer Dom, an Tokio Hotel in der Arena, an Heino im Weinkeller in Leiwen oder den derangierten Percy Sledge im Café Wilhelmshöhe.