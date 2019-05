Nachruf : Franz Ronig war der Hüter der Bistumsschätze

Trier Die Renovierung des Trierer Doms war sein größtes Projekt: Franz Ronig, Grandseigneur der Kunstgeschichte und Denkmalpflege, ist mit 91 Jahren gestorben.

Franz Ronig, geboren am 11. September 1927 in Troisdorf und aufgewachsen in Köln, studierte von 1948 bis 1954 Philosophie und Theologie in Trier. Nach der Priesterweihe war er im Saarland in der Seelsorge tätig und anschließend als Lehrer am Gymnasium der Franziskanerinnen auf der Rheininsel Nonnenwerth. Von 1963 bis 1966 folgte ein Studium der Kunstwissenschaften in Bonn und Saarbrücken. Zurück in Trier beerbte er Alois Thomas (1896-1993) im Amt des Diözeankonservators und Leiter der Abteilung Bau und Kunst im Generalvikariat. „Es hätte auch anders kommen können“, sinnierte Ronig einmal im Gespräch mit dem TV. Er habe sich seinerzeit gewundert, dass ihn der damalige Bischof Bernhard Stein (1904-1993) „nicht als Pfarrer nach Heckhuscheid versetzt hat“ – weit weg vom Schuss in die hintere Eifel, auf dass es nicht weiterhin krachen würde zwischen dem „kantigen Typen“ (Ronig über Stein) und ihm, der ebenso hart sein konnte, wenn es um die Sache geht.