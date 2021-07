Literaturkolumne – Aufgeschlagen : Ein groteskes Abenteuer

Ferdinand Desoto war ein brutaler Eroberer, der Indianerstämme überfiel, Eingeborene folterte, versklavte, Hunde auf sie hetzte und tötete. Nach den Raubzügen in Panama und Peru, wo der Konquistador ein Vermögen gemacht hatte, wollte er 1538 die reichen Goldschätze Floridas finden – die es nicht gab.

Diesen „erfolglosesten spanischen Eroberungszug aller Zeiten“ hat der österreichische Schriftsteller Franzobel zu einem quirligen, bunt ausgeschmückten Roman verarbeitet, der Fakten und Fiktion mit überbordender Fantasie bis zur Unkenntlichkeit vermischt. In der illustren Gesellschaft von Schurken und Ausgestoßenen, die in der Alten Welt zur Zeit der Inquisition ohnehin nichts zu verlieren hatten, steuern die Abenteurer im Namen von spanischer Krone und Kirche Kuba und Florida an. Nur wenige werden heimkehren.