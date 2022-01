Künstler : Wie sich Künstler über Wasser halten

Trier Wer als freier Künstler von immer wieder neuen Aufträgen leben muss, ist von der Corona-Lage besonders hart getroffen. Veranstaltungen fallen aus, Projekte werden verschoben, es gibt kaum neue Engagements. Wir haben vier KünstlerInnen – zwei Paare – aus der freien Szene nach ihrer ganz persönlichen Situation befragt.

Seit Ausbruch der Pandemie wurde der Kulturbetrieb zum Schutz der Bevölkerung immer mehr he-

runtergefahren. Wer freiberuflich in Schauspiel, Musik und Regie tätig ist, musste in den vergangenen beiden Jahren sehr kreativ sein, um über die Runden zu kommen. Wir haben vier Menschen gefragt, wie sie das schaffen.