Nationalsozialismus in der Region Von der „Reichsautobahn“ ins kubanische Exil

Fritz Erich Hanau war einer der 54 jüdischen Zwangsarbeiter aus Luxemburg, die am Bau des Teilstückes der A 1 Koblenz – Trier im Bereich Wittlich eingesetzt und zwischen September und Oktober 1941 im „Reichsautobahn“-Lager in Greimerath interniert war. Als er im November 1961 beim Landesentschädigungsamt des Saarlandes sein Verfahren zur „Wiedergutmachung“ betrieb und dabei auch diese Station seines abwechslungsreichen Lebens anführte, richtete die Saarbrücker Behörde eine Anfrage an den damaligen Bürgermeister von Wengerohr. Dieser hielt Rücksprache mit seiner Gemeindevertretung und schreibt, dass die Baufirma Krutwig weder in Wengerohr noch in der Umgebung ein Zwangslager unterhalten hat: „Laut Ihrer Anfrage kann hier in dieser Gegend niemand in einem Zwangslager gewesen sein, da sich keins in hiesiger Gegend befand.“ Das kann man in Anbetracht der zahlreichen Lager regionale Geschichtsvergessenheit nennen.