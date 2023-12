Serie Früher war alles anders: Sex Als der Beischlaf noch verrucht war

Es sind finstere Zeiten. Männer verteufeln Frauen. Das Weib an sich gilt als unkeusch. Als sündiges Wesen, das den Mann vom Pfad der Tugend abbringt. Also wird ihr Körper verdammt und flächendeckend verpackt. Vom Kopfhaar bis zum Knöchel. Blitzt irgendwo ein Stückchen nackte Haut auf (und sei es am Ende der Wade), ruft dies sofort die selbst ernannten Tugendwächter auf den Plan. Natürlich muss ein Mädchen als Jungfrau in die Ehe gehen. Sexuelle Erfahrungen vor der Hochzeit sind undenkbar. Zumindest für Frauen. Bei Männern sieht die Sache anders aus. Die Prostitution blüht. Die meisten jungen Männer haben sich, wenn sie vor den Traualtar treten, bei Huren „die Hörner abgestoßen“.