WETTER : Endlich Frühling!

Auch das gehört zum März 2022: Sahara-Staub über der Eifel. Foto: Hans Kraemer

Trier/Machern/Eifel Sonne satt in der Region: Was der März in diesem Jahr bisher abgeliefert hat, war außergewöhnlich – zu trocken für die Landwirtschaft und die Natur, sehr schön zum Genießen und Flanieren im Freien. Zum Abschied des wärmsten März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen einige Impressionen aus der Eifel, Trier und Kloster Machern an der Mosel.

Blütenpracht im Trierer Palastgarten: Die Magnolien sind in den vergangenen Tagen erblüht. Foto: Hans Kraemer

Eine Bilderbuchkulisse bietet das Kurfürstliche Palais in Trier. Foto: Hans Kraemer

Tulpen setzen bunte Tupfer auf dem Trierer Hauptmarkt. Foto: Hans Kraemer

Sonne tanken auf den Stufen an der Mosel in Zurlauben. Foto: Hans Kraemer

Im Palastgarten in Trier. Foto: Hans Kraemer

Auf dem Hauptmarkt in Trier genießen die Menschen den Frühling im Freien. Foto: Hans Kraemer

Ein beliebtes Ausflugsziel ist das Kloster Machern an der Mosel. Foto: Hans Kraemer

Sehen und gesehen werden auf dem Domfreihof Trier. Foto: Hans Kraemer

Am Zurlaubener Ufer in Trier werden schon bald wieder Schiffe für Rundfahrten ablegen. Foto: Hans Kraemer