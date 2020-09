Musik : Auf dem Parkdeck durch die Jahrzehnte

Konz Konz Musik Festival: Zum Abschluss gab’s Gypsy-Jazz und Swing im ungewöhnlichen Ambiente.

Die Macher des Konz Musik Festivals liefern die Antwort: auf dem obersten Parkdeck eines örtlichen Supermarkts. So stiegen am Sonntagnachmittag 350 Zuschauer dem Konzer Kaufland aufs Dach, um sich den Festival-Abschluss mit dem Charles-Reinhardt-Quartett (unterstützt von Django Heinrich Reinhardt) anzusehen. Das Konzert war damit ausverkauft, wie alle vier anderen Konzerte der Reihe zuvor auch. Nicht nur bei der Location gingen die Konzer neue Wege. Zum Abschluss der zweiten Auflage des Klassik-Festivals stand auch erstmals Jazz und Swing auf dem Programm – mit Charles Herrig (Klavier, Sopransaxofon, Gesang), Volker Sohny am Schlagzeug und drei Nachfahren des legendären Jazzgitarristen Django Reinhardt: Bassist Sascha Reinhardt, seinem Sohn Jermaine, der sich an der Leadgitarre über dem starken Fundament austoben durfte und bei einigen Songs auch mit dem Koblenzer Sänger Django Heinrich Reinhardt, der sich bei Klassikern wie „My Way“ oder Elvis Presleys „It’s Now or Never“ (basierend auf „O sole mio“) auszeichnete. Das Quartett, das in dieser Besetzung nur selten zusammengespielt hat, setzt auf einen zugänglichen Mix aus Gypsy-Jazz und Swing mit Schwerpunkt auf Kompositionen aus den 1920ern und 1930ern. Der Opener „Autumn Leaves“ passte zwar textlich zu den 30 Grad unter der Parkdeck-Sonne nicht so gut wie später „Brasil!“ – das machte aber nichts. Das Publikum feierte die Band am Ende mit standing ovations.