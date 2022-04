ERSTE REIHE - DIE KONZERTKOLUMNE VON ANDREAS FEICHTNER : Live in der Region: Warum sich diese fünf Shows lohnen werden

Nina Attal spielt beim Singer-Songwriter-Festival. Foto: TV/Frank Loriou

Starke Frauen-Stimmen, ein Eifel-Heimspiel und die wichtigste (fast) unbekannte Band der Welt: TV-Redakteur Andreas Feichtner präsentiert seine Konzerttipps für die nächsten Wochen.

#1 Van der Graaf Generator

Von allen Philosophinnen und Philosophen, den alten und den neuen, hat mir keiner so viel über mein Leben gesagt, nein, keine hat es so geprägt mit ihren Schriften wie – ta-daa: Richard David Prrr... Ach was, Verzeihung, es ist nicht die Zeit für schlechte Scherze. Ich meine, also ganz im Gegenteil, einen Philosophen, der sich eher nicht als solchen bezeichnen würde. Peter Hammill, Frontmann von Van der Graaf Generator. Sänger, Gitarrist, Keyboarder und Poet der britischen Prog-Rockband, die in einer gerechten Welt eigentlich nicht nur in einer kleinen Nische Legenden-Status besitzen müsste. Vielleicht waren sie zu verkopft, zu eigen, zu wenig Stadion-affin. Hammill und seine Bandkollegen Guy Evans (Schlagzeug) und Hugh Banton (Keyboards), alle über 70, haben jedenfalls heute noch einiges zu bieten, sowohl musikalisch als auch textlich. Die von vielen erwartete Rückkehr auf die Bühnen war schon für 2020 vorgesehen – in der Rockhal Esch wird am Freitag der erste Auftritt der Band in Luxemburg seit 1977 zu erleben sein.

29. April Esch/Alzette (Rockhal-Club)

# 2 Jupiter Jones

Es gab in der Musikwelt nicht viele positive Nachrichten in der Hochphase der Pandemiezeit. Bands wurden auf Eis gelegt, Künstler wechselten die Branche, werden nie zurückkehren – und es wird noch lange dauern, bis sich die Lage wieder entspannt. Für Fans der Eifeler Punkrock-Band Jupiter Jones gab‘s in düsteren Zeiten einen kleinen Lichtblick: Sascha Eigner (Gitarrist und Labelchef) und Nicholas Müller (Sänger und Gitarrist) schrieben nach jahrelanger Funkstille wieder gemeinsam Songs – und bringen die nun beim Heimspiel am 30. April in Bitburg auf die Bühne. Und sicher auch Hits wie „Still“ oder „Kopf hoch und Arsch in den Sattel“.

30. April, Bitburg, Stadthalle

Jupiter Jones (hier mit Sascha Eigner und Nicholas Müller vor dem Exhaus). Foto: Andreas Feichtner/TV/Andreas Feichtner

# 3 Singer-Songwriter-Festival

Traue ich mich in die Menge? Gehe ich wieder auf große Konzerte? Lass ich die Maske an, ziehe ich sie aus? Das sind Fragen, die sich aktuell noch viele stellen dürften. Entspannte, aber zugleich spannende Live-Erlebnisse lässt das Singer-Songwriter-Festival erwarten, das in Saarburg, Nittel und Kanzem über die Bühne gehen wird – wenn es das Wetter zulässt unter freiem Himmel. Da kommen nicht die ganz großen Namen, aber das ist auch gar nicht nötig: Ob nun die französische Sängerin und Gitarristin Nina Attal, die Berliner Sängerin Cäthe (die früher auch gerne mal schrie, aber das ist Vergangenheit), Sängerin und Pianistin CATT oder Ann Vriend, die auch öfter in Trier zu Gast war – es wird im heimeligen Ambiente einiges zu entdecken geben. Es dürfte auch eines von ganz wenigen Festivals in Deutschland sein, bei dem mehrheitlich Musikerinnen die Hauptrollen übernehmen. Bitte mehr davon!

Singer-Songwriter-Festival: Nina Attal: 7. Mai, Saarburg, Ann Vriend, 13. Mai, Kanzem, Cäthe, 14. Mai, Kanzem, Catt (15. Mai, Kanzem), Paula (20. Mai, Nittel), Pauls Jets & Oimara (20. Mai, Nittel).

#4 Casper

Casper bei Rock am Ring 2019. Im Mai spielt er in Luxemburg, im Juni in der Eifel. Foto: Jasmin Wagner

Danke, aber: nein, danke! So erinnere ich mich an den Dezember 2011. Casper spielte beim Fest van Cleef im Trierer Messepark, einziger Rapper zwischen viel Indierock und Folk. Er schrie viel, ich verstand wenig. Das hat sich geändert, beides. Ab dem Album „Hinterland“.

Casper hat auch auch dem neuen Album „Alles war schön und nichts tat weh“ angenehm wenig gute Laune. Wird ein intensiver, kuscheliger Abend im ausverkauften Luxemburger „Atelier“ – Casper spielt im Sommer auch noch bei Rock am Ring (3. - 5. Juni) und in Püttlingen bei Rocco del Schlacko (11. - 13. August).

13. Mai, Luxemburg, Den Atelier

#5 Suede

Ein (altes) Erfolgsalbum in ganzer Länge live zu spielen – das ist kein neuer Konzerttrend, aber er funktioniert noch. Das gilt auch für Suede. Die Londoner Band um den charismatischen Sänger Brett Anderson wurde Anfang und Mitte der 90er gerne dem Britpop zugeschlagen, dieses Label passte aber nie so richtig. Im Luxemburger Atelier spielen Suede unter anderem ihr erfolgreichstes Album „Coming Up“ (1996) komplett. Dürfte sich nicht nur für 90er-Nostalgiker lohnen.