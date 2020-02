Kontroverse : Den Dialog offenhalten

Trier Für den höchsten iranischen Literaturpreis erfährt der Trierer Wissenschaftler Andreas Lammer viel Kritik.

Im letzten Jahresbericht von 2017/2018 heißt es: Die Rechte auf Meinungs-, Versammlungs- und Religionsfreiheit seien weiterhin stark eingeschränkt. Behörden inhaftierten Personen, die friedlich Kritik geäußert hatten. Gerichtsverfahren seien in aller Regel unfair. Folter und Misshandlungen von Gefangenen an der Tagesordnung, darunter Auspeitschungen und Amputationen. Bei regierungskritischen Protesten im November in Iran sollen etwa 1500 Menschen getötet worden sein, wie die Nachrichtenagentur Reuters unter Berufung auf drei Vertreter des iranischen Innenministeriums meldete.

Das Gesicht des Staates, in dem das passiert, ist der iranische Präsident Hassan Rohani. Just von ihm persönlich nahm der Trierer Juniorprofessor für Arabische Philosophie, Kultur und Geschichte, Andreas Lammer (34), den, so heißt es, bedeutendsten iranischen Literaturpreis für seine Dissertation über den islamischen Philosophen und Wissenschaftler Avicenna entgegen: den „World Award for Book of the Year of the Islamic Republic of Iran“. Dafür gibt es viel Kritik. Nicht nur auf der Facebook-Seite der Uni Trier. Selbst im Ausland ist es ein Thema. Die Zeitung Jerusalem Post titelte: „Deutsche Universität unter Beschuss für Auszeichnung durch das iranische ‚antisemitische‘ Regime“.