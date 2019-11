Bildende Kunst : Motto: „Malen, was man lebt“

Oberbillig Die Galerie Contemporanea in Oberbillig zeigt Arbeiten auf Papier von Roger Bertemes. Ein Besuch lohnt auf jeden Fall.

Mit einer feinsinnigen Ausstellung erinnert die Galerie Contemporanea an den interessanten, hierzulande allerdings weniger bekannten Luxemburger Maler Roger Bertemes. „Es geht nicht darum zu malen, was man sieht, sondern was man lebt“, wird der vielfach ausgezeichnete und international ausgestellte Künstler, der 2006 starb, in einem Katalog zitiert. Das ist nun nicht unbedingt eine neue Erkenntnis. Abgesehen davon, dass die ästhetische Fassung der Innenschau ganz sicher ebenso schwierig ist wie die der einsichtigen Außenschau. Gleichwohl kennzeichnet das Zitat den Luxemburger als einen Künstler, der in der Tradition der Entdeckung des Subjekts, des „schönen (und unschönen) Selbsts“ steht. Im Klartext: In seinen Gemälden und Grafiken berichtet Bertemes über die eigenen Empfindungen und Seelenlagen.