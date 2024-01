Fantastische Welten Gesellschaft für Bildende Kunst Trier zeigt Werke von Kaiser-Lothar-Preisträgerin Ursula Hülsewig

Ihre erste Ausstellung im Neuen Jahr widmet die Trierer Gesellschaft für Bildende Kunst einer Altmeisterin der regionalen Kunstszene. Ins vielfältige Lebenswerk von Ursula Hülsewig führt die schön gehängte Bilderschau mit ihren gut ausgewählten Exponaten. Die 1936 in Gelsenkirchen geborene Künstlerin, die heute in Landscheid bei Wittlich und im belgischen De Haan lebt, ist in der Region bestens bekannt und hochgeschätzt. Nicht allein als Malerin und Grafikerin. Als Lehrerin hat sie zahlreichen Schülerinnen und Schülern im Bitburger Haus Beda in ihren Kursen die Kunst des Radierens nähergebracht. 2013 wurde die Künstlerin mit dem Kaiser-Lothar-Preis der Stadt Prüm ausgezeichnet.