Chormusik : „Ganz tolle akustische Effekte“

Trier Dass eine Frau einen der fünf großen Trierer Chöre leitet, das hat es noch nie gegeben. Carina Brunk ist Pionierin, seit sie Anfang des Jahres den Friedrich-Spee-Chor übernommen hat. Nächste Woche will die 37-Jährige mit einem Konzert in St. Ambrosius einen besonderen Akzent setzen.

Für die Proben mit dem Friedrich-Spee-Chor, den sie seit diesem Jahr leitet, reist Carina Brunk montags eigens aus dem Großraum Saarbrücken an, wo sie als Dozentin beim Saarländischen Chorverband tätig ist, Klarinette, Saxophon und Musiktheorie an Musikschulen unterrichtet und seit 2017 auch noch nach ihrer Wahl das Amt der Verbandschorleiterin ausfüllt. Am Speechor mit seinen etwa 65 Mitgliedern gefällt Brunk, dass er „sehr breit aufgestellt ist“ und große Offenheit hinsichtlich des Repertoires herrsche. „Es ist als Chorleiterin total schön, weil man alles bringen kann“, sagt sie. Ob geistlich, weltlich, traditionell oder modern – bei diesem Chor freue sie die Bereitschaft, sich auf Neues einzulassen, selbst wenn es zunächst mal sperrig erscheine.

Für das Konzert am Samstag, 19. November, in der Kirche St. Ambrosius (ab 19 Uhr) hat sie ein Programm mit Überraschungen zusammengestellt, das ohne Solisten auskommt. Neben dem Hauptwerk des Abends, „The ways of Zion do mourn“ aus Georg Friedrich Händels Oratorium „Israel in Egypt“, und dem „Credo e-Moll RV 591“ von Antonio Vivaldi experimentiert Brunk mit der Akustik des Kirchenraums: An vier Stellen singen jeweils vierstimmige Ensembles das moderne „Immortal Bach“ von Knut Nystedt (1915-2014). Dabei hat der Komponist aus den ersten acht Takten eines Bach-Chorals Cluster gebildet, die die Sänger unterschiedlich lang halten. „Ein ganz spannendes Stück“, sagt Carina Brunk. „Das hat eine ganz tolle akustische Wirkung, weil der Chor in der Kirche steht und das Publikum diese Klangwolke erlebt.“ Die Cluster kommen zustande, weil die Gruppen die Töne unterschiedlich lange halten. „Ich finde es sehr schön, wenn man dem Publikum auch unterschiedliche akustische Erlebnisse präsentieren kann“, so die Chorleiterin. Dazu gehört, dass die Musik nicht immer nur vorne spielt wie im klassischen Konzertaufbau. Als eine weitere Facette singt der Chor noch ein „Pater Noster“ des 1946 geborenen lettischen Komponisten Pēteris Vasks. Begleitet wird der Gesang vom Barockorchester L’arpa festante.