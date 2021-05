Gastbeitrag Frank Jöricke : Schöpferische Zerstörung

Frank Jöricke, Autor aus Trier.

Die Pandemie hat die Kultur in eine Krise gestürzt. Was geht verloren? Was ist schützenswert oder gar wesentlich für die Gesellschaft? In einer Serie lässt der TV Kulturmacher aus der Region zur Wort kommen. Heute stellt der Autor Frank Jöricke die provokante These auf, der Corona-Lockdown sei gut für die Kultur als Ganzes.

Es ist erst zwei, drei Generationen her, da rief das Wort „Künstler“ bei rechtschaffenen Bürgern Panik hervor. Eltern brach der Angstschweiß aus, wenn der Nachwuchs verkündete, er wolle Maler werden oder Sänger oder Schauspieler. All das galt als „brotlose Kunst“, die einen auf direktem Weg in die Gosse führte. Und volkswirtschaftlich betrachtet stimmte es auch. Der Markt für Künstler war überschaubar, Arbeitsplätze waren dünn gesät. Es gab die öffentlichen Theater und Opernhäuser, es gab in größeren Städten vereinzelt Galerien, und es gab die staatlichen Fernseh- und Rundfunksender, die sich einige Orchester leisteten. Was es nicht gab: eine freie Szene.

Das änderte sich in den 70er und 80er Jahren. Überall in der Bundesrepublik wurden ehemalige Fertigungsstätten zu alternativen Kulturzentren umgebaut. So kam auch Trier zu seiner „Tuchfabrik“. Diese bot reichlich Platz für große Gemälde und Kleinkunst – für Kabarettisten, Liedermacher, Chansoniers und freie Ensembles. Endlich konnten sich Theaterbegeisterte jenseits der etablierten Bühnen zusammentun und Stücke inszenieren. Parallel dazu durften sich im Exhaus Musiker entfalten, die mit „Roll over Beethoven“ mehr anzufangen wussten als mit Beethoven selbst.

Sie, die jungen Wilden, waren keine Hobbykünstler. Ihr Ehrgeiz war groß, ihre Herangehensweise professionell. Und sie wurden belohnt: Die alternativen Zentren entpuppten sich als Sprungbrett zur etablierten Kulturwelt. Beispiel Peter Kesten: 1991 gründete er in der Tufa das „theater duke‘s oak“; heute ist er Oberspielleiter am Landestheater Schwaben. Beispiel Roland Wolf: In den 90ern spielte er nach Schulschluss im „Max-Tuch-Theater“; heute ist er regelmäßig in „Tatort“ und „Babylon Berlin“ zu sehen. Beispiel Lusthansa: Triers NDW-Vorzeigeband lernte ihr Handwerk im Exhaus, bis sie mit „Nix Neues in Poona“ bundesweit bekannt wurde. Und dann gab es da noch einen gewissen Horst Köhler, der am gleichen Ort fleißig Schlagzeug übte, bis er als Guildo Horn eine Reinkarnation erfuhr.

Was als Nischenkultur begonnen hatte, wurde massentauglich. Der Dichter im stillen Kämmerlein mutierte – im Zuge der Poetry-Slams – zur Rampensau. Und der Humorist der 50er Jahre, der in Festsälen Witze erzählte, erlebte in den 90ern als Comedian seine postmoderne Wiedergeburt. Den Trierern Kerstin Rubas und Peter Stablo gebührt dabei das Verdienst, mit dem Comedy-Slam ein eigenes Kleinkunst-Genre erfunden zu haben.

Wobei die Bezeichnung KLEIN-Kunst schon lange nicht mehr stimmt. Als in Freiburg 1988 die erste „Kulturbörse“ stattfand – Künstler haben dort die Möglichkeit, in 15-minütigen Auftritten Veranstalter wie die Tufa für sich zu gewinnen –, passten alle Infos in eine 20-seitige Broschüre. 30 Jahre später musste dafür ein 500 Seiten dicker Katalog herhalten. Die Kulturbörse selbst nennt sich mittlerweile „Internationale Fachmesse für Bühnenproduktionen, Musik und Events“. Spätestens dann kommt einem die Frage in den Sinn: Was ist an der einstigen „Alternativkultur“ eigentlich noch alternativ?

Nichts. 50 Jahre ununterbrochenes Wachstum haben aus der einst antikapitalistisch eingestellten freien Szene ein milliardenschweres Business gemacht. Doch diesem Boom haftete etwas Unwirkliches an. Während die Kulturindustrie von Umsatzrekord zu Umsatzrekord eilte, durchlebten alle anderen Branchen – vom Baugewerbe über die Metallindustrie bis zu den Versicherern – immer wieder Krisen und Flauten. In Zeiten des Umbruchs gingen Firmen pleite oder wurden geschluckt. Menschen verloren ihren Arbeitsplatz. Doch was Ökonomen unsentimental „Marktbereinigung“ nennen, hat auch sein Gutes. Der Wirtschaftswissenschaftler Joseph Schumpeter sah darin eine „schöpferische Zerstörung“, die „unaufhörlich die Wirtschaftsstruktur von innen heraus revolutioniert, unaufhörlich die alte Struktur zerstört und unaufhörlich eine neue schafft.“ Auf diese Weise würden Produkte und Dienstleistungen (wozu auch Krankenhäuser zählen) stetig besser und erschwinglicher. Der allgemeine Wohlstand steige, so Schumpeter in seinem 1942 erschienenen Werk „Kapitalismus, Sozialismus und Demokratie“. Wer den Lebensstandard von heute mit dem im 19. Jahrhundert vergleicht, muss ihm uneingeschränkt recht geben.

Umso wunderlicher erscheint es, dass ausgerechnet in jener Branche, die von Kreativität lebt, schöpferische Zerstörung bisher ein Fremdwort war. Der Qualität hat diese permanente Hochkonjunktur nicht gutgetan. Die schier unstillbare Nachfrage nach Kultur hat das Angebot ausufern lassen. Zu viele minderbegabte Mitläufer wurden durch den Daueraufschwung und ein neues Kulturverständnis („Steckt nicht in jedem von uns ein Künstler?“) angelockt. Das daraus resultierende Bühnenelend lässt sich beispielhaft bei Komikern begutachten. Das typische deutsche Comedy-Programm ist mittlerweile so unlustig wie eine Wurzelbehandlung beim Zahnarzt. Für jeden Johann König, jede Cindy aus Marzahn und jeden Kaya Yanar gibt es Dutzende talentfreier Nachahmer.