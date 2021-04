Gastbeitrag : „Wir kämpfen ums Überleben“

Worin besteht der Wert der Kultur? Was meinen wir, wenn wir von Kultur reden? Unterhaltung, Freizeitbeschäftigung? Oder ein Stück Identität und wesentliche Stütze der Gesellschaft? Fragen, die die Pandemie hervorruft, denn durch die Krise steht ein Großteil der Branche auf dem Spiel. In einer Serie lässt der TV Kulturmacher aus der Region zu Wort kommen. Heute: Jochen Leuf, Geschäftsführer der gemeinnützigen Kulturkarawane.

Womit beginnt man einen Gastbeitrag als „Kulturmacher der Region“ nach über einem Jahr der Corona-Pandemie? Gerne würde ich, meiner positiven Lebenseinstellung folgend, sagen: Lasst uns die Krise als Chance begreifen! Aber wie so viele Menschen in unserer Branche bin ich des ewigen Optimismus’ müde geworden. Und mit jedem erneuten Lockdown wird unser Tatendrang von der diffusen Sorge begleitet, dass auch wir eine derjenigen kleinen Kultur- initiativen sein könnten, die es eben nicht schaffen, die Pandemie zu überstehen.

Jochen Leuf ist Mitgründer und Geschäftsführer des gemeinnützigen Unternehmens Kulturkarawane in Trier. Seit 2014 steht diese für innovative Kulturveranstaltungen in der Region. Unter dem Leitmotiv „Kultur ist ein Menschenrecht“ geht es darum, Kultur für möglichst viele Zielgruppen erreichbar zu machen, zum Beispiel durch soziokulturelle Mitmachangebote und freiwillige oder solidarische Eintrittsmodelle.

Und so heißt das Zauberwort der Pandemie in unserem Umkreis häufig genug: Hartz IV.

Vielleicht beantwortet das auch die bei Kulturschaffenden derzeit so beliebten Fragen wie: „Was fangt denn ihr gerade mit eurer Zeit an?“ oder „Warum nutzt ihr die Zeit nicht, um konzeptionell tätig zu sein?“. Ganz einfach: Wir kämpfen um das Überleben unserer Unternehmen und Selbstständigkeiten und häufig auch um unsere privaten Existenzen. Wir entwickeln Ideen am Fließband, erstellen aufwändige Hygiene- und Entlüftungskonzepte und reichen hoffnungsvoll Projektanträge ein, nur um diese mit dem Wissen um einen weiteren Lockdown ein ums andere Mal der aktuellen Situation angleichen zu müssen. Wir werden zerrieben zwischen sich täglich ändernden Gesetzen und Verordnungen. Zeit und Kraft, kreativ zu sein und zukunftsfähige Ideen zu entwickeln, bleiben da oft nicht. Diese geistige Erschöpfung wird sich über Jahre hinweg auch in vielen künstlerischen Produktionen zeigen. So seltsam es klingen mag, aber nach über einem Jahr fast veranstaltungsfreier Zeit brauchen viele von uns eigentlich dringend Urlaub.